«Севилья» на своем поле сыграет с «Реалом» в матче 10-го тура чемпионата Испании 21 октября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севильи (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Севилья» — «Реал» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Окко Спорт» по платной подписке.

Команда из Андалусии находится на 14 месте в турнирной таблице примеры с восемью очками. Сливочные — лидируют, в их активе — 24 балла. Отставание от второго места, которое занимает «Жироне», составляет 2 очка.

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