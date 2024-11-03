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«Севилья» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция матча ла лиги в прямом эфире

«Севилья» и «Реал Сосьедад» встретятся в 12-м туре ла лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Севилья» и «Реал Сосьедад» встретятся в 12-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 3 ноября. Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуал» в столице Андалусии и начнется в 20.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте федерального канала matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 20.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события игры «Севилья» — «Реал Сосьедад» отслеживайте в матч-центре нашего сайта.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
03 нояб, 20:30. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Реал Сосьедад

После 11 туров ла лиги «Севилья» с 15 очками расположилась на 11-м месте, «Реал Сосьедад» — с 12 очками на 14-м.

ФК Реал Сосьедад
ФК Севилья

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