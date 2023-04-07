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Испания

7 апреля, 23:57

«Севилья» упустила победу над «Сельтой», пропустив на 89-й и 90+3 минутах

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Севилья» дома в меньшинстве сыграла вничью с «Сельтой» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 2:2.

Полузащитник хозяев поля Папа Гуйе на 6-й минуте получил первую желтую карточку, а на 19-й вторую и оставил команду в меньшинстве.

Счет в игре на 43-й минуте открыл нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири, на 81-й защитник Маркос Акунья удвоил преимущество команды.

На 89-й минуте встречи игрок «Сельты» Мигель Родригес отыграл один мяч, а на 90+3-й нападающий Гонсалу Пасьенсия сравнял счет. На 90+6-й минуте футболист хозяев Акунья получил красную карточку за неспортивное поведение.

«Севилья» занимает 13-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 32 очка. «Сельта» находится на 9-й строчке (36).

Испания. Ла Лига. 28-й тур
07 апр, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
2:2
Сельта
Папа Гуйе
ФК Севилья
ФК Сельта
0
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