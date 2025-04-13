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Испания

13 апреля, 13:42

«Севилья» уволила главного тренера Пимьенту после четырех поражений подряд

Алина Савинова
Хавьер Гарсия Пимента.
Фото Global Look Press
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«Севилья» объявила об отставке главного тренера Хавьера Гарсии Пимьенты.

Испанец возглавлял команду с лета 2024 года. Соглашение 50-летнего специалиста с красно-белыми было рассчитано до конца июня 2027-го.

Ранее «Севилья» потерпела четыре поражения подряд в чемпионате Испании, уступив «Валенсии» (0:1), «Атлетико» (1:2), «Бетису» (1:2) и «Атлетику» (0:1). Команда с 36 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице ла лиги.

До прихода в «Севилью» Пимьента работал в системе «Барселоны» и «Лас-Пальмасе».

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Футбол
ФК Севилья
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