«Севилья» уволила главного тренера Пимьенту после четырех поражений подряд

«Севилья» объявила об отставке главного тренера Хавьера Гарсии Пимьенты.

Испанец возглавлял команду с лета 2024 года. Соглашение 50-летнего специалиста с красно-белыми было рассчитано до конца июня 2027-го.

Ранее «Севилья» потерпела четыре поражения подряд в чемпионате Испании, уступив «Валенсии» (0:1), «Атлетико» (1:2), «Бетису» (1:2) и «Атлетику» (0:1). Команда с 36 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице ла лиги.

До прихода в «Севилью» Пимьента работал в системе «Барселоны» и «Лас-Пальмасе».