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Испания

Сегодня, 16:08

«Севилья» в ближайшие часы уволит Хорхе Сампаоли

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Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли покинет свой пост, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, увольнение аргентинского специалиста состоится в ближайшие часы. Руководство «Севильи» уже работает над поиском нового тренера. Фаворитом считается Хосе Луис Мендилибар, последним местом работы которого был «Алавес».

Сампаоли возглавляет «Севилью» с октября прошлого года. С того момента андалусийцы провели 31 матч, одержали 13 побед, 6 раз сыграли вничью и уступили в 12 встречах. После 26 туров «Севилья» с 28 очками занимает 14-е место в ла лиге.

Футбол
ФК Севилья
Хорхе Сампаоли
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