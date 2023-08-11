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Сегодня, 15:00

«Севилья» — «Валенсия»: где смотреть прямую трансляцию матча

Прямая трансляция матча «Севилья» — «Валенсия» начнется в 22.30 мск на «Окко»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Вратарь Яссин Буну.
Яссин Буну.
Фото AFP
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11 августа, в пятницу, «Севилья» дома примет «Валенсию» в матче 1-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье, начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями. Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет на платформе «Окко». Она начнется в 22.30.

В прошлом сезоне «Севилья» под руководством Хосе Луиса Мендилибара заняла 12-е место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» расположилась на 16-й строчке.

В последний раз «Валенсия» играла с «Севильей» 16 апреля 2023 года. Тогда «летучие мыши» проиграли красно-белым со счетом 0:2 в 29-м туре чемпионата Испании.

Ла лига: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью и трансферные новости в актуальном виде.

Испания. Ла Лига. 1-й тур
11 авг, 23:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Валенсия

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ФК Севилья
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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