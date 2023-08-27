«Севилья» уступила «Жироне» и потерпела третье поражение подряд на старте чемпионата

Сегодня, 00:32
«Севилья» в матче третьего тура чемпионата Испании дома уступила «Жироне» со счетом 1:2.
В составе гостей отличились Янгель Эррера и Алеиш Гарсия, у хозяев гол забил Неманья Гудель. На 61-й минуте Иван Ракитич при счете 1:2 забил гол, однако арбитры после помощи ВАР отменили взятие ворот из-за офсайда.
«Жирона» с 7 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Севилья» проиграла третий матч подряд.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Жирона
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Р. Вальекано
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
5
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Кадис
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
9
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Алавес
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
11
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
12
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
13
|Гранада
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|
14
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
15
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
16
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
17
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
18
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
19
|Альмерия
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
|25.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|0 : 1
|26.08
|20:00
|
Кадис – Альмерия
|1 : 1
|26.08
|20:30
|
Гранада – Мальорка
|3 : 2
|26.08
|22:30
|
Севилья – Жирона
|1 : 2
|27.08
|18:30
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|27.08
|20:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:30
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|28.08
|20:30
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -