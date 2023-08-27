«Севилья» уступила «Жироне» и потерпела третье поражение подряд на старте чемпионата

«Севилья» в матче третьего тура чемпионата Испании дома уступила «Жироне» со счетом 1:2.

В составе гостей отличились Янгель Эррера и Алеиш Гарсия, у хозяев гол забил Неманья Гудель. На 61-й минуте Иван Ракитич при счете 1:2 забил гол, однако арбитры после помощи ВАР отменили взятие ворот из-за офсайда.

«Жирона» с 7 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Севилья» проиграла третий матч подряд.