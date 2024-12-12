Шведская прокуратура закрыла дело в отношении Мбаппе об изнасиловании

Шведская прокуратура прекратила расследование в отношении форварда «Реала» Килиана Мбаппе по делу об изнасиловании.

Пресс-служба организации сообщает, что дело было закрыто в виду недостатка доказательств. Отмечается, что сам Мбаппе не был уведомлен о том, что он подозревается в совершении преступления.

«Расследование по подозрению в изнасиловании и двух случаях сексуального насилия в отеле в центре Стокгольма 10 октября 2024 года закрыто», — говорится в пресс-релизе шведской прокуратуры.

14 октября шведская полиция начала расследование по факту жалобы об изнасиловании, предположительно произошедшем в стокгольмском отеле, где на тот момент отдыхал 25-летний футболист. Пострадавшая женщина обвиняла в происшествии именно Мбаппе.