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Сегодня, 11:35

Шведская прокуратура закрыла дело в отношении Мбаппе об изнасиловании

Даниил Аршавский
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Шведская прокуратура прекратила расследование в отношении форварда «Реала» Килиана Мбаппе по делу об изнасиловании.

Пресс-служба организации сообщает, что дело было закрыто в виду недостатка доказательств. Отмечается, что сам Мбаппе не был уведомлен о том, что он подозревается в совершении преступления.

«Расследование по подозрению в изнасиловании и двух случаях сексуального насилия в отеле в центре Стокгольма 10 октября 2024 года закрыто», — говорится в пресс-релизе шведской прокуратуры.

14 октября шведская полиция начала расследование по факту жалобы об изнасиловании, предположительно произошедшем в стокгольмском отеле, где на тот момент отдыхал 25-летний футболист. Пострадавшая женщина обвиняла в происшествии именно Мбаппе.

Килиан Мбаппе. Мбаппе забил впервые после сексуального скандала. Но нужен ли он «Реалу»?
Источник: Сайт Прокуратуры Швеции
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Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Реал
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