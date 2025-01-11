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Сегодня, 20:44

Силкин считает, что Захарян рано уехал в Европу, переход в «Реал Сосьедад» — ошибка

Камила Абдурахманова
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Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о полузащитнике испанского «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Захарян очень рано уехал в Европу, ему стоило еще год поиграть в Российской Премьер-Лиге. Переход в «Реал Сосьедад» — ошибка, но я думаю, тут огромную роль сыграли агенты. Кто-то просто заработал на этом трансфере, а пацан не играет, к сожалению. Но еще есть надежда, что он сумеет себя проявить там. Главное, чтобы сам Захарян не опускал руки», — сказал Силкин «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом прошлого года. С того момента полузащитник провел за испанский клуб 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Источник: «РБ Спорт»
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Арсен Захарян
Сергей Силкин
ФК Реал Сосьедад
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