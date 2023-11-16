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Испания

Сегодня, 15:16

Силкин высказался об играх Захаряна в Испании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от игры Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад» в последних матчах.

«Надо ли было уезжать Захаряну, покажет время. Только от Арсена зависит его успех в Испании. В его команде много неплохих футболистов. Свою состоятельность надо доказывать хорошей игрой. В последнем матче Лиги чемпионов Захарян вышел очень хорошо, не ошибался в передачах, но не все футболисты могут успешно выходить со скамейки», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

20-летний россиянин в этом сезоне провел за «Реал Сосьедад» 10 матчей и не отметился голевыми действиями. Захарян трижды попадал в стартовый состав.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-v-lige-chempionov-zaharyan-vy-shel-ochen-horosho-ne-skazal-by-chto-u-nego-vse-ploho/
Арсен Захарян
Сергей Силкин
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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