Симеоне хочет, чтобы Мората остался в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о будущем форварда команды Альваро Мораты.

«Все зависит от клуба и от него самого. Он очень важный для нас игрок. У него есть характеристики, которых нет ни у одного другого игрока. Альваро играет глубоко, обладает высоким ростом, отличным ударом головой. Будем надеяться, что он останется с нами. Команде нужна его игра», — приводит слова Симеоне AS.

Ранее сообщалось, что за 30-летнего испанца готовы побороться «Рома», «Милан», «Интер», «Ювентус».

В прошлом сезоне Мората сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи. Действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.