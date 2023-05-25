Симеоне назвал справедливой ничью с «Эспаньолом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Эспаньолом» (3:3) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

«Это была отличная игра для нейтральных болельщиков. Игра, которую можно с наслаждением смотреть дома. «Эспаньол» не сдавался. Мы знали, что он будет так играть. Мы вели 3:0, а при 3:1 у нас было два момента, чтобы поставить точку, и после такого амбиции «Эспаньола» позволили ему добыть ничью, которая кажется мне справедливой», — цитирует AS Симеоне.

«Эспаньол» набрал 35 очков и остался на предпоследнем месте в таблице. «Атлетико» упустил шанс обойти «Реал», который идет на второй строчке.