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Испания

Сегодня, 05:35

Симеоне назвал справедливой ничью с «Эспаньолом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Эспаньолом» (3:3) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

«Это была отличная игра для нейтральных болельщиков. Игра, которую можно с наслаждением смотреть дома. «Эспаньол» не сдавался. Мы знали, что он будет так играть. Мы вели 3:0, а при 3:1 у нас было два момента, чтобы поставить точку, и после такого амбиции «Эспаньола» позволили ему добыть ничью, которая кажется мне справедливой», — цитирует AS Симеоне.

«Эспаньол» набрал 35 очков и остался на предпоследнем месте в таблице. «Атлетико» упустил шанс обойти «Реал», который идет на второй строчке.

Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
ФК Эспаньол
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