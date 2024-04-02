Симеоне — о матче с «Вильярреалом»: «Мы находимся в таком положении, где нам нужно только побеждать»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:1).

«Атлетик» проиграл, так что у нас была возможность вернуть себе то место, которое мы так хотели. Замены оживили нас в атаке и позволили выйти из того состояния, в котором мы находились в начале второго тайма. Мы находимся в таком положении, где нам нужно только побеждать. Если вы не побеждаете, все, что вы делаете, вызывает критику. Я очень рад, что мы снова смогли забить со стандарта. Было время, когда каждый наш стандарт пах голом, а теперь все изменилось. Витсель забил отличный гол", — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» прервал серию из двух поражений в чемпионате Испании. Команда Диего Симеоне набрала 58 очков и поднялась на четвертое место, опередив «Атлетик» (56).

У «Вильярреала» прервалась серия из четырех побед. Команда Марселино с 38 очками занимает 10-е место в таблице ла лиги.