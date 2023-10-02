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Сегодня, 01:11

Симеоне оценил волевую победу «Атлетико» над «Кадисом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (3:2).

«Мы начали игру очень хорошо, в первые десять минут у нас были шансы забить два гола. Мы видели, что наша команда действует хорошо, но также и то, что соперник может создать опасность в контратаке, как это произошло в первом голе. Во втором они воспользовались преимуществом в воздухе, а мы не защищались как надо. Нервничать не пришлось, потому что игра была рассчитана на то, что произошло. Команда играла, чтобы одержать победу над соперником, который очень хорошо сопротивляется», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» с 16 очками идет на четвертом месте в ла лиге. «Кадис» с 9 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице.

Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Кадис
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