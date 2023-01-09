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Испания

Сегодня, 08:23

Симеоне остался доволен игрой «Атлетико», несмотря на поражение от «Барселоны»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что думает об игре против «Барселоны» (0:1) в матче 16-го тура ла лиги.

«После окончания матча есть ощущение потерянных очков. Соперник был не так уж опасен в атаке, но нам не хватило смелости и индивидуальности при владении мячом. Я доволен 70 минутами, на протяжении которых команда была очень хороша. Думаю, мы провели впечатляющий матч. Жаль, что результата добиться не удалось», — цитирует Mundo Deportivo Симеоне.

«Атлетико» выиграл только один из последних пяти матчей. Команда Диего Симеоне располагается на пятой строчке (27 очков).

«Барса» набрала 41 очко и оторвалась от идущего вторым «Реала» (38 очков).

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