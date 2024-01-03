Симеоне — о «Жироне»: «Отличная команда — молодость, свежесть со скамейки запасных»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что думает о предстоящем матче 19-го тура ла лиги против «Жироны».

«Жирона» проводит необычный сезон, и есть все основания надеяться, что она станет чемпионом. Тренер с очень четкими идеями, и теперь у него есть команда с отличной идеей, в которой много эффективных игроков в атаке. Они сильны. Они стремятся к максимуму, отличная команда — молодость, свежесть со скамейки запасных», — цитирует Симеоне Marca.

Встреча команд состоится сегодня, 3 января, в Жироне. Начало — в 23.00 мск.