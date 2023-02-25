Симеоне повторил рекорд Арагонеса по числу матче на посту главного тренера «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне повторил рекорд легендарного тренера Луиса Арагонеса по количеству матчей на посту главного тренера «матрасников».

Аргентинский специалист вывел свою команду на матч 23-го тура ла лиги против «Реала». Эта игра стала для него 612-й на посту главного тренера «Атлетико» во всех турнирах.

Симеоне в 611 играх одержал 358 побед при 142 ничьих и 111 поражениях.

Арагонес провел с «Атлетико» 612 матчей в которых его команда одержала 308 побед, 135 сыграла вничью и проиграла 169 раз.