Симеоне повторил рекорд Арагонеса по числу матче на посту главного тренера «Атлетико»

Сегодня, 21:07
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне повторил рекорд легендарного тренера Луиса Арагонеса по количеству матчей на посту главного тренера «матрасников».
Аргентинский специалист вывел свою команду на матч 23-го тура ла лиги против «Реала». Эта игра стала для него 612-й на посту главного тренера «Атлетико» во всех турнирах.
Симеоне в 611 играх одержал 358 побед при 142 ничьих и 111 поражениях.
Арагонес провел с «Атлетико» 612 матчей в которых его команда одержала 308 побед, 135 сыграла вничью и проиграла 169 раз.