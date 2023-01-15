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Сегодня, 17:16

Симеоне пожелал успехов Феликсу в «Челси»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне пожелал успехов форварду Жоау Феликсу в «Челси». Ранее лондонцы арендовали игрока у мадридцев до конца текущего сезона.

«Я не буду вдаваться в подробности о Фелише. Я просто желаю ему всего наилучшего. У него феноменальные футбольные способности. Он молод и, очевидно, хочет делать все возможное, демонстрировать свой максимум. Надеюсь, он будет добиваться успеха, где бы он ни был», — сказал Симеоне журналистам.

23-летний португалец присоединился к «Челси» 11 января 2023 года, а 12 января дебютировал за английский клуб в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом». На 58-й минуте нападающий получил прямую красную карточку. «Челси» уступил со счетом 1:2.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Диего Симеоне
Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Челси
0
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