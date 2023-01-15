Симеоне пожелал успехов Феликсу в «Челси»

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне пожелал успехов форварду Жоау Феликсу в «Челси». Ранее лондонцы арендовали игрока у мадридцев до конца текущего сезона.
«Я не буду вдаваться в подробности о Фелише. Я просто желаю ему всего наилучшего. У него феноменальные футбольные способности. Он молод и, очевидно, хочет делать все возможное, демонстрировать свой максимум. Надеюсь, он будет добиваться успеха, где бы он ни был», — сказал Симеоне журналистам.
23-летний португалец присоединился к «Челси» 11 января 2023 года, а 12 января дебютировал за английский клуб в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом». На 58-й минуте нападающий получил прямую красную карточку. «Челси» уступил со счетом 1:2.
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