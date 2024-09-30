Симеоне — об остановке матча с «Реалом»: «Футболисты не помогают, когда провоцируют болельщиков»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал остановку в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:1).

«Это неправильно, но мы, главные герои матча, не помогаем, когда провоцируем болельщиков, и они злятся. У людей нет другого способа отреагировать, но это неправильно. Нужно быть спокойным и знать, в каких ситуациях и как можно праздновать гол. Однако я считаю, что нам нужно попытаться персонализировать тех, кто бросал посторонние предметы, чтобы они больше не смогли прийти на стадион. Они нам не нужны, нам нужны болельщики, которые поощряют горячих игроков», — приводит слова Симеоне DAZN.

На 70-й минуте встреча была прервана из-за поведения болельщиков: фанаты хозяев стали бросать в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы.

После этого матча «Атлетико» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Реал» с 18 очками идет на второй строчке, оставая от лидирующей «Барселоны» на 3 балла.