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Симеоне — о победе над «Реалом»: «Мы знали, что у соперника проблемы на флангах»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Испании против «Реала» (3:1).

«Я рад, команда провела хороший матч. При 2:0 мы слишком часто отходили назад и предоставляли сопернику возможности играть в тех зонах, где он наиболее опасен. На этом этапе «Реалу» не хватало Хоселу, но ему и так удавалось создавать угрозу, и в итоге счет стал 2:1. Во втором тайме мы могли проиграть, если бы продолжили играть так же. Гол Мораты вернул нас на верный путь. Мы знали, что у соперника проблемы на флангах.

Наш штаб сказал игрокам то же, что и обычно, но сегодня они были лучше, чем в другие дни. К тому же за нас был стадион — и это чувствовалось. «Реал» высоко обороняется, крайние защитники активно ходят вперед, так что у нас была возможность использовать свободные зоны и отправлять мяч на дальнюю штангу, где у него особые проблемы", — приводит слова Симеоне Marca.

«Реал» проиграл первый матч в этом сезоне ла лиги. Команда с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Атлетико» находится на пятой строчке (10 очков).

Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Реал
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