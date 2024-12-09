Симеоне: «Гризманн всегда отдает «Атлетико» абсолютно все»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (4:3).

«Мы должны продолжать совершенствоваться, и мы продолжаем работать как команда. Меня радует, что те, кто выходят на замену, делают это. Гол Лино был важен, такая реакция на изменения меня очень радует. Первый тайм у Гризманна был не очень хороший, но он все равно имел возможность отличиться. Во втором он уже забил. Он тот, кто всегда отдает «Атлетико» абсолютно все», — приводит слова Симеоне Marca.

После этого матча «Атлетико» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Севилья» с 19 очками — на 13-й строчке.