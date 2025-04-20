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Симеоне — о поражении от «Лас-Пальмаса»: «Гол стал олицетворением нашей игры во втором тайме»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (0:1).

— Если бы у нас был хоть какой-то шанс на победу в чемпионате, мы должны были бы показывать идеальные результаты, — приводит слова Симеоне As. — Мы этого не сделали. Первый тайм был довольно неплохим, но вратарь не позволил нам выйти вперед. Пропущенный гол стал олицетворением нашей игры во втором тайме.

— Была заметна низкая интенсивность.

— Мы в клубе уже 14 лет. Мы собираемся беречь и сохранять то, что создали. Мы продолжим поиск людей, которые будут работать так, как мы хотим.

«Атлетико» (63 очка) упустил возможность догнать «Реал» (66) и остается на третьем месте в ла лиге. «Лас-Пальмас» (32) идет 17-м в турнирной таблице.

Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Лас-Пальмас
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