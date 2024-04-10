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Испания

Сегодня, 11:41

Симеоне рассказал, что после «Атлетико» хочет вернуться в Италию

Алина Савинова
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, где планирует продолжить карьеру после ухода из испанского клуба.

«Мое возможное будущее в серии А? У меня пока здесь контракт с «Атлетико», который рассчитан еще на несколько лет, поэтому я не могу сказать, когда покину команду, но я намерен вернуться в Италию, потому что там мне нравится, и в «Катании» я многому научился как тренер», — приводит Calciomercato слова тренера.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Клуб из Мадрида под его руководством дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/simeone-si-propone-ho-un-contratto-con-latletico-ma-tornero-in-i-48770
Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
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