Симеоне рассказал, что после «Атлетико» хочет вернуться в Италию

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, где планирует продолжить карьеру после ухода из испанского клуба.

«Мое возможное будущее в серии А? У меня пока здесь контракт с «Атлетико», который рассчитан еще на несколько лет, поэтому я не могу сказать, когда покину команду, но я намерен вернуться в Италию, потому что там мне нравится, и в «Катании» я многому научился как тренер», — приводит Calciomercato слова тренера.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Клуб из Мадрида под его руководством дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА.