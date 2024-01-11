Симеоне рассказал, почему «Атлетико» пропустил пять голов от «Реала»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что думает о поражении от «Реала» (3:5) в полуфинальном поединке Суперкубка Испании.

«Я сказал игрокам, что они провели отличный поединок. Мы были близки к победе и должны извлечь урок из этого поражения. В нашей атакующей игре было много позитивных моментов. В обороне же мы допустили много ошибок. Если команда плохо защищается — это недоработка тренера», — цитирует аргентинца Marca.

В следующем матче «Атлетико» снова сыграет против «Реала». Встреча состоится в рамках Кубка Испании 18 января.