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Сегодня, 08:14

Симеоне рассказал, в чем нужно прибавить «Атлетико» перед матчем с «Реалом»

Алина Савинова
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями в преддверии домашнего матча 8-го тура ла лиги с «Реалом».

«Наш стадион придаст нам сил в этом матче. Нужно сохранять спокойствие, верить, но также надо улучшать игру в нападении. Мы хорошо играем в защите, но нужно сделать шаг вперёд в части атаки», — приводит DAZN слова Симеоне.

Матч между командами пройдет в воскресенье, 29 сентября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

После семи туров «Реал» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» (15) располагается на строчку ниже.

Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал

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