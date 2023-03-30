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Испания

Сегодня, 16:43

Симеоне является самым высокооплачиваемым футбольным тренером в мире по версии L'Equipe

Виталий Косик
Корреспондент
Диего Симеоне.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признан самым высокооплачиваемым футбольным тренером в мире по версии L'Equipe. Аргентинский специалист получает 34 миллиона евро в год.

Второе место занял испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который получает 22,4 миллиона евро. На третьей строчке главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп с годовым доходом 17,8 миллиона евро.

Самые высокооплачиваемые футбольные тренеры по версии L'Equipe

1. Диего Симеоне («Атлетико») — 34 миллиона евро в год
2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 22,4
3. Юрген Клопп («Ливерпуль») — 17,8
4. Грэм Поттер («Челси») — 13,5
5. Массимилиано Аллегри («Ювентус») — 12,8
6. Томас Тухель («Бавария») — 12
7. Карло Анчелотти («Реал») — 11
8. Симоне Индзаги («Интер») — 10
9. Жозе Моуринью («Рома») — 9,2
10. Хаби Алонсо («Байер») — 5
11. Нико Ковач («Вольфсбург») — 4
12. Хави («Барселона») — 3,8

Диего Симеоне
Карло Анчелотти
Хави Эрнандес (Хави)
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Атлетико
Грэм Поттер
Жозе Моуринью
Массимилиано Аллегри
Нико Ковач
Симоне Индзаги
Томас Тухель
Хаби Алонсо
Юрген Клопп
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