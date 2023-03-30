Симеоне является самым высокооплачиваемым футбольным тренером в мире по версии L'Equipe

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признан самым высокооплачиваемым футбольным тренером в мире по версии L'Equipe. Аргентинский специалист получает 34 миллиона евро в год.

Второе место занял испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который получает 22,4 миллиона евро. На третьей строчке главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп с годовым доходом 17,8 миллиона евро.

Самые высокооплачиваемые футбольные тренеры по версии L'Equipe

1. Диего Симеоне («Атлетико») — 34 миллиона евро в год

2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 22,4

3. Юрген Клопп («Ливерпуль») — 17,8

4. Грэм Поттер («Челси») — 13,5

5. Массимилиано Аллегри («Ювентус») — 12,8

6. Томас Тухель («Бавария») — 12

7. Карло Анчелотти («Реал») — 11

8. Симоне Индзаги («Интер») — 10

9. Жозе Моуринью («Рома») — 9,2

10. Хаби Алонсо («Байер») — 5

11. Нико Ковач («Вольфсбург») — 4

12. Хави («Барселона») — 3,8