Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 07:08

Симеоне заявил, что Мората провел выдающуюся игру с «Реалом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне похвалил нападающего матрасники Альваро Морату за матч с «Реалом Мадрид».

«Он провел выдающуюся игру, помимо голов, благодаря своему участию и упорной работе. Нам нужен этот Мората, у него есть оружие, чтобы достичь тех показателей, которые нужны ему и нам. Я надеюсь, что он сможет сохранить этот уровень уверенности для сборной и «Атлетико», — приводит слова Симеоне Marca.

Матч «Реал» — «Атлетико» завершился со счетом 1:3. 30-лтений Мората оформил дубль.

«Реал» проиграл первый матч в этом сезоне ла лиги. Команда с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Атлетико» находится на пятой строчке (10 очков).

Альваро Мората
Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
0
Читайте также
Костомаров и Домнина рассказали о перенесенных фигуристом инсульте и коме
Абаскаль пошел по пути Карреры. После приезда итальянца в Москву «Спартак» второй раз подряд побеждает 1:0
В Италии умер один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро
Экс-ведущий Fox Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным
Эксперт Шурыгин рассказал о военном значении города Токмак
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мората заявил, что очень хочет выиграть трофей с «Атлетико»