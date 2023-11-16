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Симеоне: «Атлетико» никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Я не одержим победой в турнире»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что никогда не был одержим желанием выиграть Лигу чемпионов.

«Я не одержим победой в Лиге чемпионов. Эта команда ни разу не выигрывала данный турнир. Но я здесь не для этого. Для нас в радость просто принимать участие в этом турнире. Мы знаем, насколько это сложно. Я не испытываю чувства одержимости, потому что быть одержимым чем-либо — это плохо. Я рассматриваю [победу в Лиге чемпионов] как иллюзию, что хорошо. Ведь иллюзии есть у всех», — цитирует Симеоне El Larguero.

Мадридский клуб под руководством испанца дважды выходил в финал Лиги чемпионов, где команда оба раза проиграла «Реалу».

28 ноября «Атлетико» сыграет с «Фейеноордом» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Команда Симеоне возглавляет группу E c 8 очками.
Диего Симеоне
ФК Атлетико
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