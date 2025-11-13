Рубиалеса закидали яйцами во время презентации его книги

Бывшего главу Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса закидали яйцами во время презентации его книги.

«Негодяй!» — выкрикивал нападавший в адрес экс-чиновника. Рубиалес попытался увернуться и побежал навстречу мужчине, которого быстро вывели из зала.

Книга, которую представил спортивный функционер, называется «Убить Рубиалеса». Как отмечалось в пресс-релизе, она «демонстрирует, как против него постоянно фабриковались ложь и выдумки, что служило алиби для подачи жалоб в суды с целью представить его в обществе как коррумпированного человека».

Инцидент с участием Рубиалеса и футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо произошел 20 августа 2023 года после финала женского чемпионата мира, в котором Испания обыграла Англию (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал футболистку в губы. После этого дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил функционера от должности, а Эрмосо подала заявление в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело.

В сентябре 2023 года Рубиалес был отправлен в отставку с поста президента RFEF. Прокуратура требовала для функционера 2,5 года тюремного заключения по обвинению в сексуальном насилии и принуждении.

В четверг, 20 февраля 2025 года стало известно, что суд обязал Рубиалеса выплатить штраф по делу с Эрмосо, также суд запретил ему приближаться к футболистке ближе чем на 200 метров и устанавливать с ней контакт в течение года.