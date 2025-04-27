Sky Sports: Анчелотти покинет «Реал» на следующей неделе и возглавит сборную Бразилии

Сегодня, 14:28
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может покинуть мадридский клуб на следующей неделе, сообщает Sky Sports.
По данным источника, 65-летний специалист после ухода из «Реала» согласится возглавить сборную Бразилии.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Бразильская федерация футбола уверена в том, что Анчелотти станет новым главным тренером национальной команды. Он присоединится к сборной перед клубным чемпионатом мира.
Анчелотти был главным тренером «Реала» с 2013 по 2015 год и в 2021 вернулся в клуб.