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Испания

Сегодня, 16:11

Смородская: «Захарян сыроват для испанского футбола, присядет на лавку»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что полузащитнику Арсену Захаряну стоило еще на год задержаться в «Динамо».

«Мне кажется, Захарян еще сыроват для испанского футбола. Присядет на лавку. Мне так кажется, что ему стоило еще годик поиграть в «Динамо». Но в то же время не всегда выпадают такие шансы. В принципе, он правильно сделал, что выбрал «Реал Сосьедад», а дальше уже поживем-увидим, все зависит от него самого», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

13 августа в «Реале Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению.

Ранее 20-летний полузащитник не попал в заявку «Динамо» на матч 4-го тура РПЛ против «Балтики».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-zaharyan-sy-rovat-dlya-ispanii-prisyadet-na-lavku/
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Ольга Смородская
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