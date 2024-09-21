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Сегодня, 17:43

Смородская: «Такие специалисты, как Абаскаль, никому не нужны»

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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об увольнении Гильермо Абаскаля из «Гранады».

«Ничего удивительного в этом нет — я говорила, что такие «специалисты» никому не нужны. Вот и Абаскаль никому не сдался. «Гранада» правильно поступила, не дала Абаскалю время разрушить команду полностью. Не думаю, что теперь он вообще где-то будет работать главным тренером — уже из двух команд выгнали», — сказала Смородская «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Гранаду» в июне 2024 года и был уволен спустя почти три месяца. Под руководством испанца команда провела шесть матчей в Сегунде и набрала 6 очков. «Гранада» располагается на 12?м месте в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
ФК Гранада
Гильермо Абаскаль
Ольга Смородская

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