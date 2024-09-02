Смородская: «Абаскаль — жулик от футбола, в «Гранаде» у него ничего не получится»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что «Гранаде» надо расставаться с испанским тренером Гильермо Абаскалем.

«Никого времени «Гранаде» не надо давать Абаскалю. Он жулик от футбола. Жулик, а не тренер. Уверена, что в «Гранаде» у него ничего не получится», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

«Гранада», выступающая во второй по силе испанской лиге, неудачно начала сезон под руководством Абаскаля. При нем был установлен клубный антирекорд — команда проиграла 2 стартовых домашних матча.

С 2022 года по 2024-й Абаскаль работал в московском «Спартаке».