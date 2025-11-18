Видео
18 ноября, 17:35

Снейдер: «Ямаль — новый Месси для «Барселоны. Через 10 лет он все еще будет там»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер сравнил игрока «Барселоны» Ламина Ямаля с экс-форвардом каталонцев Лионелем Месси.

«Ламин Ямаль в «Барселоне» — это новый Месси. Они никогда его не отпустят, и я уверен, что парень никогда не захочет уйти. Он там с юных лет и уже многого добился. Он заработал много денег. Он главная звезда команды. Зачем ему ехать в Англию, Германию или еще куда-нибудь? В этом нет никакого смысла.

Может быть, он уйдет позже, как Месси, чтобы попробовать что-то новое, но сейчас 2025 год. Если мы снова поговорим через 10 лет, Ламин Ямаль все еще будет в «Барселоне». Сможет ли Ямаль достичь уровня Месси или даже превзойти его? Это возможно. Игроки совершенствуются с каждым годом, а он уже на таком высоком уровне», — цитирует Снейдера Goal.

В текущем сезоне 18-летний Ямаль провел 11 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

    18.11.2025

