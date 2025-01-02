Sport: «Барселона» уволила повара из-за жалобы Левандовского

«Барселона» уволила повара с клубной базы после жалобы нападающего Роберта Левандовского на качество подаваемой игрокам еды, сообщает Sport.es.

Утверждается, что поляк рассказал главному тренеру команды Хансу-Дитеру Флику о плохо приготовленных яйцах, которые доставили ему дискомфорт. После этого немец обратился к руководству клуба с просьбой заменить повара на нового, который отвечал бы его высоким требованиям.

Ранее тренер неоднократно заявлял о важности правильного питания для игроков для достижения большей производительности на поле. После прихода в «Барселону» он пригласил с собой нутрициолога, который разрабатывает индивидуальные диеты для футболистов. Жена Левандовского также диетолог по профессии.

В этом сезоне 36-летний польский нападающий забил 23 гола и сделал 2 голевые передачи в 24 матчах за каталонцев.