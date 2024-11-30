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Сегодня, 14:10

Sport.es: Мадридский «Реал» обратится к помощи Зидана для преодоления кризиса Мбаппе

Владислав Маслов
Корреспондент
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В мадридском «Реале» намерены попросить бывшего главного тренера команды Зинедина Зидана помочь нападающему Килиану Мбаппе преодолеть игровой кризис.

Как утверждает испанское издание Sport, экс-капитан сборной Франции имеет значительное влияние на своего соотечественника и регулярно общается с ним. Также Зидан принимал участие в оформлении трансфера Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский клуб.

Ранее «сливочные» привлекали бывшего тренера для работы с другим игроком — экс-форвардом команды Каримом Бензема.

Зидан возглавлял команду с 2016 по 2018, а также с 2019 по 2021 год. В качестве игрока француз выступал за «королевский клуб» с 2001 по 2006 год.

Мбаппе перешел в «Реал» перед началом текущего сезона. На счету 25-летнего игрока 8 голов и 2 голевые передачи в 17 матчах за клуб во всех турнирах.

Килиан Мбаппе. Мбаппе продолжает страдать — не забил с пенальти в важнейший момент. После этого «Ливерпуль» придушил «Реал»

Источник: Sport.es
Зинедин Зидан
Килиан Мбаппе
ФК Реал
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