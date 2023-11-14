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Испания

Сегодня, 07:08

Деку: «Хави — лучший тренер для «Барселоны», в этом нет никаких сомнений»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что считает Хави лучшим тренером для каталонцев.

«Хави — лучший тренер для «Барселоны», в этом нет никаких сомнений. Нельзя найти более подходящего человека для этого проекта. Он принял вызов, согласившись возглавить команду в важный момент, и мы считаем его идеальным тренером для возрождения «Барселоны», к которому мы стремимся», — приводит слова Деку журналист Тони Хуанмарти.

Хави с ноября 2021 года возглавляет «Барселону», подписав контракт до лета 2024 года. В текущем сезоне чемпионата Испании команда занимает третье место, набрав 30 очков в 13 турах.

Андерсон Луис де Соуза (Деку)
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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