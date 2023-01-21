«Спортинг» вышел на матч без вратаря и еще двух игроков. Арбитр ФИФА этого не заметил

Судейство
Сегодня, 17:40
Арбитр ФИФА Хосе Луис Мунуэра Монтеро перед началом второго тайма матча 1/8 финала Кубка Испании «Спортинг» Хихон — «Валенсия» (0:4) потерял концентрацию и начал игру, когда у хозяев отсутствовали вратарь Диего Мариньо и еще два полевых футболиста.
Прошло несколько секунд — и только после этого судья опомнился, возможно, получив подсказку от кого-то из ассистентов, остановил встречу, принес извинения болельщикам, показав соответствующий жест, дождался, пока голкипер и его партнеры выбегут на поле, и только после этого дал сигнал на повторный начальный удар.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования