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Испания

Сегодня, 19:45

Спортивный директор «Барселоны» Алемани выступил против возвращения Месси

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани против возвращения Лионеля Месси в каталонский клуб из «ПСЖ». Функционер летом покинет свой пост и займет аналогичную должность в «Астон Вилле».

По информации журналиста Тони Хуанмарти, руководитель «сине-гранатовых» не поддержал идею перехода Месси летом 2023 года. Однако президент «Барсы» Жоан Лапорта и главный тренер Хави Эрнандес намерены вернуть аргентинца в команду.

Месси в конце сезона скорее всего станет свободным агентом, однако пока неизвестно, сможет ли «Барселона» позволить себе возвращение аргентинца.

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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