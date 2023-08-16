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Испания

Сегодня, 17:54

Спортивный директор «Барселоны» Деку: «У нас впечатляющий состав»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Барселоны» Деку прокомментировал свое назначение на должность спортивного директора клуба.
Деку играл за испанский клуб с 2004 по 2008 год.

«Возвращение в этот клуб для меня нечто прекрасное, в детстве я мечтал играть здесь, и я осуществил свою мечту, став футболистом команды. Я был частью истории клуба, и теперь я возвращаюсь, и у меня важная роль — роль спортивного директора», — заявил Деку.

Также специалист считает, что нынешний состав команды может добиться успеха в ближайшие годы.

«У нас впечатляющий состав с молодыми игроками, у нас есть будущее и настоящее. В прошлом году мы выиграли чемпионат, и мы должны продолжать идти по этому пути и продолжать работать», — добавил он.

После первого тура «Барселона» занимает 12-е место в чемпионате Испании, набрав 1 очко. 20 августа команда сыграет с «Кадисом». Начало матча — в 20.30 по московскому времени.

Источник: https://barcauniversal.com/barcelona-sporting-director-deco-we-have-a-spectacular-squad/
Андерсон Луис де Соуза (Деку)
Футбол
ФК Барселона
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 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
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 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
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 Лас-Пальмас 1 0 1 0 1-1 1
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 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
11
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
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 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
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18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 - : -
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 - : -
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 - : -
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 - : -
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
20.08 18:30
Жирона – Хетафе
 - : -
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 - : -
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
 - : -
21.08 20:00
Алавес – Севилья
 - : -
21.08 22:30
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