Спортивный директор «Барселоны» Деку: «У нас впечатляющий состав»

Бывший игрок «Барселоны» Деку прокомментировал свое назначение на должность спортивного директора клуба.

Деку играл за испанский клуб с 2004 по 2008 год.

«Возвращение в этот клуб для меня нечто прекрасное, в детстве я мечтал играть здесь, и я осуществил свою мечту, став футболистом команды. Я был частью истории клуба, и теперь я возвращаюсь, и у меня важная роль — роль спортивного директора», — заявил Деку.

Также специалист считает, что нынешний состав команды может добиться успеха в ближайшие годы.

«У нас впечатляющий состав с молодыми игроками, у нас есть будущее и настоящее. В прошлом году мы выиграли чемпионат, и мы должны продолжать идти по этому пути и продолжать работать», — добавил он.

После первого тура «Барселона» занимает 12-е место в чемпионате Испании, набрав 1 очко. 20 августа команда сыграет с «Кадисом». Начало матча — в 20.30 по московскому времени.