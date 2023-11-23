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Испания

Сегодня, 12:02

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением о загруженности календаря

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением о загруженности календаря. Он считает, что у игроков недостаточно отпускных дней.

«Чемпионат Европы заканчивается 14 июля, а Лига чемпионов начнется, более или менее, 6 августа. Когда у игроков будет отпуск? Клубы обязаны проводить туры, чтобы выплачивать зарплату игрокам, а игроки в таком состоянии, в каком они есть. Если бы я был футболистом сегодня, я бы очень беспокоился о своем будущем», —цитирует Деку AS.

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск в матче квалификации чемпионата Европы — 2024 с Грузией (3:1). Каталонцы получат от ФИФА от 3 миллионов до 4,3 миллионов евро в качестве компенсации.

ФК Барселона
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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