Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал критику в адрес Хави

Спортивный директор «Барселоны» Деку отреагировал на критику в адрес главного тренера команды Хави.

«Сейчас мы перестраиваем клуб. Хави проявил мужество, согласившись на эту работу в трудную минуту. Я понимаю критику, поскольку люди всегда ожидают победы «Барсы», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.

«Барселона» потерпела поражения в двух последних матчах. Каталонцы уступили «Жироне» (2:4) в 16-м туре ла лиги и «Антверпену» (2:3) в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов.

С 34 очками «Барселона» занимает четвертое место в чемпионате Испании.