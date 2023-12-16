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Испания

16 декабря, 23:59

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал критику в адрес Хави

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Барселоны» Деку отреагировал на критику в адрес главного тренера команды Хави.

«Сейчас мы перестраиваем клуб. Хави проявил мужество, согласившись на эту работу в трудную минуту. Я понимаю критику, поскольку люди всегда ожидают победы «Барсы», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.

«Барселона» потерпела поражения в двух последних матчах. Каталонцы уступили «Жироне» (2:4) в 16-м туре ла лиги и «Антверпену» (2:3) в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов.

С 34 очками «Барселона» занимает четвертое место в чемпионате Испании.

Андерсон Луис де Соуза (Деку)
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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