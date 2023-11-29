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Испания

Сегодня, 12:58

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал слухи о возможном увольнении Хави

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера Хави Эрнандеса. Ранее сообщалось, что специалиста могут уволить в случае потери очков в матче с «Порту» в Лиге чемпионов.

«Вокруг клуба уровня «Барселоны» всегда будет ходить множество слухов. Если мы продлили контракт с Хави, значит, мы ему доверяем», — цитирует спортивного директора сине-гранатовых Barca Centre.

Вчера «Барселона» обыграла «Порту» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Барселона» (12 очков) занимает первое место в группе H. Каталонцы гарантировали себе выход в плей-офф турнира. «Порту» (9) идет вторым.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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