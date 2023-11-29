Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал слухи о возможном увольнении Хави

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера Хави Эрнандеса. Ранее сообщалось, что специалиста могут уволить в случае потери очков в матче с «Порту» в Лиге чемпионов.

«Вокруг клуба уровня «Барселоны» всегда будет ходить множество слухов. Если мы продлили контракт с Хави, значит, мы ему доверяем», — цитирует спортивного директора сине-гранатовых Barca Centre.

Вчера «Барселона» обыграла «Порту» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Барселона» (12 очков) занимает первое место в группе H. Каталонцы гарантировали себе выход в плей-офф турнира. «Порту» (9) идет вторым.