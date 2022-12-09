Спортивный директор «Барселоны» Кройфф: «Дембеле всегда говорил, что хочет остаться»

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф поделился мнением о нападающем клуба Усмане Дембеле.

«Дембеле всегда говорил, что хочет остаться. Он был очень уважителен, и мы очень довольны Усманом», — цитирует Sky Sports Кройффа.

Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в 2017 году. Действующее соглашение француза с каталонцами рассчитано до сезона 2023/24. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний форвард принял участие в 20 матчах за «Барселону», забил пять голов и отдал семь результативных передач.