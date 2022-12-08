Спортивный директор «Барселоны» Кройфф сомневается, что клубу удастся купить зимой игроков

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф признал, что у клуба сложная ситуация из-за финансового фэйр-плей.

«Думаю, президент клуба уже ясно дал понять, что мы находимся в сложной, почти безвыходной ситуации из-за финансового фэйр-плей, поэтому говорить о новичках сейчас не имеет смысла. До трансферного окна остался месяц и получится ли что-то сделать или нет, будет видно со временем.

Дело не в пессимизме или оптимизме, а в реализме. Если не получится, будем играть еми, кто у нас есть. 17 игроков чемпионата мира в составе «Барселоны» означает, что у нас конкурентоспособный состав. Конечно, в футболе всегда хотят совершенствоваться, и у нас есть идеи, как сделать это, но если не получится, давайте бороться. В лиге мы на хороших позициях, и я надеюсь, что мы сможем продолжить его во второй части сезона», — цитирует Mundo Deportivo Кройффа.

После 14 матчей «Барселона» лидирует в турнирной таблице ла лиги, набрав 37 очков.