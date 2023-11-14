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Испания

Сегодня, 07:35

Спортивный директор «Жироны» объяснил лидерство команды в ла лиге

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель прокомментировал лидерства команды в чемпионате Испании-2023/24.

«Это начало сезона, которое превосходит все наши ожидания. Конечно, мы надеялись на это, потому что у нас очень сильный тренер, четкая идентичность и идея игры, игроки высокого качества, которые работают вместе уже долгое время, но мы не могли ожидать такого старта. Никто не мог представить этого. У нас не самый легкий календарь, но игра за игрой мы приобретаем уверенность, и это видно на поле», — приводит слова Карселя Tuttomercatoweb.

«Жирона» в 13 турах набрала 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. На второй строчке находится «Реал» (32 очка), на третьей — «Барселона» (30).

Следующий матч бело-красные проведут дома 27 ноября против «Атлетик».

Футбол
ФК Жирона
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