Спортивный директор «Жироны» объяснил лидерство команды в ла лиге

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель прокомментировал лидерства команды в чемпионате Испании-2023/24.

«Это начало сезона, которое превосходит все наши ожидания. Конечно, мы надеялись на это, потому что у нас очень сильный тренер, четкая идентичность и идея игры, игроки высокого качества, которые работают вместе уже долгое время, но мы не могли ожидать такого старта. Никто не мог представить этого. У нас не самый легкий календарь, но игра за игрой мы приобретаем уверенность, и это видно на поле», — приводит слова Карселя Tuttomercatoweb.

«Жирона» в 13 турах набрала 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. На второй строчке находится «Реал» (32 очка), на третьей — «Барселона» (30).

Следующий матч бело-красные проведут дома 27 ноября против «Атлетик».