Стал известен номер, под которым будет играть Захарян за «Реал Сосьедад»

Полузащитник Арсен Захарян будет выступать под 12 номером за «Реал Сосьедад».

Ранее 20-летний россиянин поделился эмоциями от перехода в испанскую команду. Он заявил, что «всегда мечтал играть в таких клубах».

19 августа «Динамо» объявило о переходе Захаряна. Он подписал с «Реал Сосьедад» контракт до лета 2029 года.

Захарян выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.