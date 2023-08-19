Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:42

Стал известен номер, под которым будет играть Захарян за «Реал Сосьедад»

Ана Горшкова
Корреспондент
Хоакин Аперрибай и Арсен Захарян.
Фото ФК «Реал Сосьедад»
Telegram Дзен

Полузащитник Арсен Захарян будет выступать под 12 номером за «Реал Сосьедад».

Ранее 20-летний россиянин поделился эмоциями от перехода в испанскую команду. Он заявил, что «всегда мечтал играть в таких клубах».

19 августа «Динамо» объявило о переходе Захаряна. Он подписал с «Реал Сосьедад» контракт до лета 2029 года.

Захарян выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

Арсен Захарян в&nbsp;сборной России. Путь Захаряна: от нарезок для Гвардиолы и визита Бакеро до приглашения «Челси» и контракта с «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
2
Обсудить
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 2 2 0 0 5-1 6
2
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
3
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
4
 Атлетико 1 1 0 0 3-1 3
5
 Осасуна 1 1 0 0 2-0 3
6
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
7
 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
8
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
9
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
10
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
11
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
12
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
13
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
14
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
15
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
16
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
17
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
18
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
19
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
20
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 0 : 1
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 1 : 0
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 1 : 3
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
20.08 20:00
Жирона – Хетафе
 - : -
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 - : -
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
 - : -
21.08 20:00
Алавес – Севилья
 - : -
21.08 22:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо»: трансфер в Испанию вместо «Челси» и «Лацио»
Семин — о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Праздники закончились, там начнутся будни»
Захарян — о переходе в «Реал Сосьедад»: «Надеюсь, что у меня все получится»
Агент Захаряна надеется, что «Реал Сосьедад» лучший вариант для Арсена
Захарян в воскресенье проведет первую тренировку с «Реал Сосьедад»
Отец Захаряна о переходе сына в «Реал Сосьедад»: «Это была мечта Арсена»
Захарян трогательно попрощался с «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Беллингем повторил достижение Роналду в двух первых матчах за «Реал»

Семин — о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Праздники закончились, там начнутся будни»