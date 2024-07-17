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Сегодня, 12:26

Стали известны детали контракта Килиана Мбаппе с «Реалом»

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Стали известны подробности контракта французского нападающего Килиана Мбаппе с «Реалом».

По данным Marca, Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории мадридского клуба. Зарплата 25-летнего игрока составит около 15 миллионов евро после уплаты налогов за сезон. При этом от 60 до 80% имиджевых прав останутся у форварда.

Подписной бонус составит 100-115 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена Мбаппе в течение пяти лет.

Кроме того, в контракте предусмотрены премии за достижение различных целей, включая завоевание «Золотого мяча» и выигранные титулы с клубом.

«Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе 3 июня. Француз подписал контракт с клубом до лета 2029 года.

В завершившемся сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. В финале главного еврокубкового турнира команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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