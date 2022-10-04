Стали известны детали переговоров «Севильи» с Сампаоли

Бывший главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли возглавит «Севилью», сообщает Marca.

Cовет директоров андалусийского клуба принял решение уволить Хулена Лопетеги. 56-летний тренер будет руководить командой в матче Лиги чемпионов против «Боруссии», который пройдет в среду, но даже в случае победы не сохранит должность.

Ожидается, что Сампаоли приедет в Севилью в четверг, 6 октября. Переговоры между руководством клуба и тренером сборной длились около месяца. Контракт с аргентинцем будет рассчитан на два сезона.

Сампаоли уже работал в «Севилье» — с 2016 по 2017 год. Его последним клубом был «Марсель», который он покинул этим летом.

После 7 проведенных туров чемпионата Испании «Севилья» команда идет на 17-м месте в турнирной таблице с 5 очками.