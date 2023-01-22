Стали известны новые подробности обвинения Дани Алвеса в сексуальном насилии

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Испанская пресса опубликовала новые подробности обвинения бывшего футболиста «Барселоны» Дани Алвеса в сексуальном насилии.
По данным El Periodico, 39-летний Алвес завел девушку в туалет, где пытался вступить с не в половой контакт. По версии обвинения, девушка начала сопротивляться, после чего бразилец ударил ее и совершил насильственные действия сексуального характера.
Из записей с камер видеонаблюдения следует, что бразилец и девушка, обвинившая его в изнасиловании, находились в туалете около 15 минут.
Как сообщает El Pais, жертва предполагаемого изнасилования отказалась от своего права на компенсацию.
20 января стало известно, что Дани Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. Его приговорили к временному содержанию в тюрьме без права освобождения под залог. 23-летняя девушка, которая подала заявление на Алвеса в полицию, обвинила 39-летнего бразильца в изнасиловании и побоях. По ее словам, инцидент произошел в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря.
Наказание, которое может быть назначено Дани Алвесу, если его признают виновным, варьируются от 4 до 12 лет лишения свободы.
21 января мексиканский «Пумас» объявил о расторжении контракта с Алвесом. Футболист играл за команду с июня 2022 года.
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